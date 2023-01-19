Российские кайтеры преодолеют более 200 км через Гольфстрим

В феврале 2023 года состоится уникальный кайт-переход, посвященный легендарному французскому кайтеру и серфингисту Арно де Роснэ. Команда российских спортсменов отправится на кайтах через Атлантику.

Российские кайтеры соединят Кубу и Мексику через Юкатанский пролив, пересекут Гольфстрим и преодолеют на кайтах расстояние более 200 км по Атлантическому океану.

Команда стартует c мыса Кабо-де-Сан-Антонио (Куба) и финиширует на пляже в городе Канкун (Мексика). Кайт-переход поддержали Московская Торгово-промышленная палата и Министерство по Туризму Республики Куба.

Кайтсерфинг, или кайтбординг – вид спорта на открытой воде, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Российские спортсмены планируют преодолеть дистанцию за 10–12 часов в зависимости от погодных условий – скорости ветра и высоты волн. Эстафетный переход станет для его участников не только самым большим испытанием года, но также выдающимся событием в истории развития кайтбординга, который впервые включен в программу Олимпийских игр 2024 года.

В состав команды вошли известный российский кайтер Константин Аксенов, путешественник и директор компании «Содис» Владимир Попов, опытные кайтеры Дмитрий Найшуллер и Евгений Евтушенко.

Маршрут

Безопасность кайт-перехода будет обеспечена работой подготовленной группы поддержки на лодке сопровождения и инновационной технической экипировкой. На каждом участнике будет закреплен персональный GPS-трекер, с помощью которого информация о его местоположении передается группе сопровождения по радиоканалу на всем протяжении маршрута. У каждого спортсмена будет с собой рация и аквапак с оборудованием для экстренного вызова спасательных служб.

Успех перехода зависит не только от ветровых условий и физической подготовки участников. Кайт-переход связан с пересечением государственных границ двух стран. Несмотря на поддержку госорганов России и Кубы, процесс получения разрешения на проведение на берегу погранконтроля и проверки виз участников может занимать несколько месяцев.

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Кайтсерфер на острове Маиуи (Гавайские острова) Фото: Каримов Жахонгир / rtraveler.ru

У команды уже есть опыт шести кайт-переходов, из которых четыре были международными.

Первый командный кайт-переход состоялся в 2018 году. Интернациональная команда из 9 кайтеров перешла 200 км по Индийскому океану с острова Маврикий на остров остров Реюньон за 9 часов 9 минут. Этот переход стал мировым рекордом, а также был внесен в Книгу рекордов России. Выдающимся стал для Константина Аксенова и Владимира Попова шестой кайт-переход Багамы – Майами через Флоридский пролив в феврале 2022 года.

«На данный момент первые шаги на пути к популяризации межгосударственных кайт-переходов только начинают предприниматься. Мы выступаем за то, чтобы сделать подобные международные маршруты не привилегией для избранных, а доступной возможностью для каждого спортсмена преодолеть себя и бросить вызов природе.

В мировой практике сейчас нет опыта в организации трансграничных кайт-переходов. Перед проектом стоит глобальная задача – создать регулируемый механизм, который упростит долговременный процесс подготовки спортивного путешествия в правовой плоскости», — отметил Владимир Попов, директор туристической компании «Содис» и организатор кайт-перехода.

Константин Аксенов, известность которому принес мировой рекорд по пересечению Берингова пролива на кайтах с Чукотки на Аляску в 2011 году, подчеркивает, что кайтбординг становится поистине всенародным видом спорта, где есть единение с природой, сила духа и командная поддержка. Это лишний раз подтверждает факт, что кайтбординг дебютирует в программе летних Олимпийских игр в 2024 году.

«Маршруты, связывающие страны, – это новая страница в истории кайтинга. Нашим переходом между Кубой и Мексикой мы хотим привлечь внимание к кайтбордингу. Кайтинг, или кайтбординг стал видом спорта, который объединяет спортсменов и единомышленников из разных стран даже в период туристических ограничений и закрытых границ », — Константин Аксенов.