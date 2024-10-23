Какие скидки российские отели приготовили к «черной пятнице»?

Они позволяют сэкономить на бронировании до 50% от стоимости.

Сети российских курортных отелей сообщили о предстоящих скидках к «черной пятнице» — масштабной распродаже, которая традиционно проходит в последние выходные ноября. Некоторые из наиболее интересных предложений выбрал портал TourDom.ru.

Сеть отелей «Ателика»

Где находятся отели: Крым, Краснодарский край, Тверская и Брянская области

Размер скидок: до 50%

Сеть отелей Miracleon

Где находятся отели: побережье Черного моря

Размер скидок: до 40%

Сэкономить можно на проживании с 1 июня по 30 сентября 2025 года, но купить и полностью внести предоплату необходимо 22-23 ноября.

Сеть отелей Grace Group

Где находятся отели: Сочи, Адлер, Туапсе, Абхазия, Армения (Ереван)

Размер скидок: до 20%, включая проживание в 2024 году.

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