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Российские отели «все включено» обязали неограниченно предоставлять гостям алкоголь

Фото: Unsplash

Правило начнет действовать уже с 30 июня.

Российские отели «все включено» в России обяжут предоставлять гостям алкоголь отечественного производства в неограниченном количестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Росстандартом.

В нем говорится о том, что алкоголь должен быть представлен на шведском столе на обед и ужин, а также в точках дополнительного питания. Пиво должно быть не менее одного вида, вино сухое или полусладкое красное или белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов, а также коктейли на его основе.

Также, согласно стандарту, на шведском столе и точках дополнительного питания должны предоставляться безалкогольные горячие и прохладительные напитки в неограниченном количестве. В частности, там должно быть не менее трех видов безалкогольных коктейлей.

Требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено» закреплены в России впервые. Нормы начнут действовать уже этим летом — с 30 июня.

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