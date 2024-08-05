Российские школьники рассказали про отдых в Северной Корее

Группа детей отправилась в лагерь «Сондовон» 22 июля.

Российские дети, впервые после пандемии посетившие лагерь в Северной Корее, поделились своими впечатлениями. Как сообщает источник RT, на территории лагеря «Сондовон», где отдыхали школьники, есть океанариум, аквапарк, стадион, аттракционы и компьютерный клуб.

12-летний Тимур рассказал, что они с ребятами посещали различные кружки, занимались тхэквондо, изучали корейский язык и даже побывали на экскурсии по Пхеньяну. Группа российских школьников из разных регионов России отправилась в лагерь «Сондовон» в Северной Корее 22 июля. Всего там побывало уже 280 россиян. Следующий заезд запланирован на 19 августа.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) сообщили, что в Северную Корею отправился поезд с российскими туристами — впервые после четырехлетнего перерыва.

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