Российские школьники смогут отправиться в путешествие по вузам столицы

Московские вузы и туроператоры объединились с Мостуризмом, чтобы помочь российским школьникам почувствовать себя настоящими студентами высших учебных заведений столицы и определиться с будущей профессией.

Участники нового московского проекта смогут отправиться в настоящее путешествие в студенчество.

После самостоятельного прибытия в Москву школьники под руководством гида-экскурсовода смогут несколько дней посещать разнообразные вузы столицы и участвовать в образовательных программах, чтобы сполна прочувствовать на себе студенческую жизнь.

Сейчас в список университетов, которые участвуют в программе, входят Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова – во время посещения вуза школьники, например, попробуют поработать с диагностическим и хирургическим оборудованием — и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Участники образовательной игры «Симулятор университета» в ВШЭ смогут попробовать себя в роли студента, а также преподавателя, ректора и работников администрации для того, чтобы разобраться, как устроен учебный процесс.

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Фото: Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова / VK

Также в зависимости от программы участники могут отправиться в Московский политехнический университет, где активно разрабатываются машинные алгоритмы, нейросети и искусственный интеллект; эпичный вуз-музей Российский государственный художественно-промышленном университете имени С. Г. Строганова; Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и другие.

Программы посещения университетов можно изучить здесь или на сайтах туроператоров.