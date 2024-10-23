Российские школьники смогут отправиться в путешествие по вузам столицы

Московские вузы и туроператоры объединились с Мостуризмом, чтобы помочь российским школьникам почувствовать себя настоящими студентами высших учебных заведений столицы и определиться с будущей профессией.
Участники нового московского проекта смогут отправиться в настоящее путешествие в студенчество.
После самостоятельного прибытия в Москву школьники под руководством гида-экскурсовода смогут несколько дней посещать разнообразные вузы столицы и участвовать в образовательных программах, чтобы сполна прочувствовать на себе студенческую жизнь.
Сейчас в список университетов, которые участвуют в программе, входят Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова – во время посещения вуза школьники, например, попробуют поработать с диагностическим и хирургическим оборудованием — и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Участники образовательной игры «Симулятор университета» в ВШЭ смогут попробовать себя в роли студента, а также преподавателя, ректора и работников администрации для того, чтобы разобраться, как устроен учебный процесс.
Также в зависимости от программы участники могут отправиться в Московский политехнический университет, где активно разрабатываются машинные алгоритмы, нейросети и искусственный интеллект; эпичный вуз-музей Российский государственный художественно-промышленном университете имени С. Г. Строганова; Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева и другие.
Программы посещения университетов можно изучить здесь или на сайтах туроператоров.
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