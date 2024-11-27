Российские телеведущие выбрали «места счастья» в России

К 15-летию телеканала «Моя Планета» главный редактор канала и ведущие его проектов вспомнили свои путешествия и выбрали то самое место, где они почувствовали себя счастливыми. А заодно рассказали, почему.

В список самых счастливых мест России попали следующие локации:

1 Полуостров Рыбачий (Мурманская область)

Яркая осень на полуострове Рыбачий (Мурманская область) Фото: Николенко Сергей / фотохостинг Russian Traveler

«На самом севере полуострова Рыбачий, в самой северной точке европейской части России, когда я стоял на этих камнях, вглядываясь в бескрайний Северный ледовитый океан, и чувствовал, что он – ласковый, а совсем не суровый. Что он меня любит, как любит меня Россия и в целом планета», — Миша Ронкаинен («Россия вне зоны доступа», «Без тормозов»).

2 Столбы Маньпупунёр (Республика Коми)

Столбы Маньпупунер Фото: Сергей Козинцев / фотохостинг Russian Traveler

«Прилив невероятных эмоций и бешеную энергию я ощутил, когда после долгого, тяжёлого пути из-за горы показались столбы Маньпупунёр. В нашем фильме этот момент показан очень эмоционально. Это действительно одно из самых удивительных мест, которые я когда-либо видел! Вид на плато до сих пор ярко всплывает в памяти и вызывает чувство радости!» – Вадим Норштейн («Тайна на карте»).

3 Зимний Байкал (Иркутская область и Республика Бурятия)

Человек на планете Зимний Байкал Фото: Елена Талянина / фотохостинг Russian Traveler

«Едете, пока берег не превратится в полоску на горизонте. Ставите тёплую палатку. Вертите лунку. Садитесь с удочкой. Чувствуете? Это свобода. Байкал воспринимается, как личность. Не зря окрестные племена его обожествляли (да и сейчас немного). Он бесконечно великий, спокойный, сам не суетится и тебе не даёт. Свобода и покой — это разве не счастье?» — Антон Зайцев («Магия вкуса»).

Евгения Вайс и Виктор Михайлов («Удиви меня»):

«Для нас обоих это озеро Байкал, зимний Байкал. Мы почувствовали себя там счастливыми, потому что именно там между нами пробежала первая искорка, мы впервые посмотрели друг на друга как на мужчину и женщину. А второе – потому что там невероятно красивая природа, и совершенно потрясающий лед — говорящий, звучащий. Он дает ощущение вселенской, космической мощности, и это единение со льдом (а мы на него ложились, мы его слушали), это момент какого-то тотального счастья, которое не понять ни головой, ни умом, это что-то на чувственном уровне. Ты соприкасаешься не только с природой, ты еще через этот лед и звук соприкасаешься с самим собой».

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4 Полустров Кони (Магаданская область)

Полуостров Кони Фото: Юлия Егорова / фотохостинг Russian Traveler

«У нас были съемки на полуострове Кони, это под Магаданом. Это заповедник, где везде ходят медведи, хотя на берегу живут люди. Медведи в принципе не нападают, потому что они сытые и у них всё хорошо, но там есть две собачки, милейшие создания, которые отвечают за безопасность людей. У них по какой-то странной причине есть договор с медведями, и если они подходят слишком близко – они начинают лаять, и медведь останавливается», — вспоминает Сесиль Плеже («Сесиль в стране чудес»).

«Я без ума от этих двух собак, и если бы меня спросили – чего бы ты хотела, я бы сказала — ещё раз их увидеть. Этих двух милейших собачек, которые отвечают за твою жизнь».

5 Чукотка (Чукотский автономный округ)

Одинокий триангуляционный пункт, Чукотка Фото: Азаматова Земфира / фотохостинг Russian Traveler

«Это случилось на краю земли. На Чукотке. Примерно в сотни километров от столицы региона Анадыря. На стоянке оленеводов. Посреди бескрайних просторов тундры. Суровый февраль. Наконец стихла пурга. И природа впала в состояние, которое чукчи называют „молоком“. Когда белая гладь земли сливается с белоснежным небом, напрочь стирая границу горизонта. Когда ты на Земле, а вроде уже и нет. В каком-то невесомом пространстве. Один. Наедине с мыслями о своих близких и любимых. В это мгновение и приходит ощущение истинного счастья», – Роман Лобашов (главный редактор «Моей Планеты»).

6 Ялта (Республика Крым)

Побережье Крыма. Ялта, Ласточкино гнездо Фото: Sergei / фотохостинг Russian Traveler

«Особенно хорошо я себя чувствовала в Ялте. Всё-таки курорт есть курорт, и там чувствуешь себя счастливым: море, солнце, красота, очень мягкий климат, очень большое радушие местных жителей, вкусная кухня. Все это, конечно, очень располагает. Дворцы, архитектура, эстетика…» – Диана Джалалова («Один день в городе»).

Телеканал «Моя Планета» попросил зрителей проголосовать за самое счастливое место в России в своих социальных сетях. Больше всего голосов собрали Ялта (38%), озеро Байкал (32%) и Чукотка (16%). В голосовании приняли участие более 500 человек.

Также в числе своих вариантов пользователи отметили горный Алтай, Онежское озеро, Приэльбрусье, Аркаим.