Российские туристы чаще всего страдают от укусов насекомых и нападений обезьян

В исследовании говорится о том, от каких животных российские туристы страдают чаще всего во время путешествий за рубежом и на территории страны.

Для исследования были использованы обращения туристов по полисам путешественников Т-Страхования за 2024–2025 гг.

Больше всего во время путешествий российские туристы страдают от укусов насекомых и клещей. На их долю приходится 34% обращений в страховую компанию за последние 2 года. Из этого количества наиболее часто путешественники обращались за помощью после укусов клещей (29%), ос, пчел и шершней (10%), клопов (5%) и москитов (5%).

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Помимо насекомых туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими. Среди них чаще всего на туристов нападали обезьяны (20% от всех зарегистрированных обращений) и собаки (18%). Также достаточно часто туристы обращались за помощью после встречи с морскими жителями – медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%).

Среди менее типичных случаев столкновения туристов с экзотическими животными за прошедшие два года можно отметить нападения капибары и дамана Брюса в Таиланде и мусанга в Индонезии.

В топ стран, где путешественники чаще всего обращались за помощью после встречи с животными, вошли Таиланд (38% от всех обращений за 2 года), Индонезия (14%), Турция (10%), Шри-Ланка (6%).