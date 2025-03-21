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Российские туристы хотят пить на завтрак шампанское

Российские туристы хотят пить на завтрак шампанское

Самым востребованным форматом завтрака во время для путешествий остается «шведский стол».

У российских туристов решили узнать, что больше всего они предпочитают употреблять на завтрак во время поездок. В топе оказались омлет (42%), сырники (38%) и овсяная каша (20%). Результатами опроса поделился«Вестник АТОР». 

В целом, каждый пятый опрошенный гость отметил, что выбирает завтракать чем-то традиционным – яичницей, кашей или бутербродом. А вот 54% путешественников рассказали, что хотели бы чаще иметь возможность употреблять на завтрак шампанское или любое другое игристое вино. Гости отметили, что хотели бы видеть эти позиции в меню завтраков хотя бы по выходным. 

Отвечая на вопрос о том, что их сильнее всего раздражает на завтраках в отелях, большинство туристов признались, что другие гости (95%). Вернее, их поведение – желание унести еду с собой или взять больше, чем они могут съесть.

Составители опроса отметили, что проживание в отеле с завтраком в формате «шведский стол» остается самым популярным. Но в последнее время среди россиян вырос спрос на поздние завтраки с доставкой в номер, особенно в праздничные дни или выходные, когда туристы выбирают более расслабленный формат отдыха без привязки к графику ресторана.

Исследование проводилось сетью отелей Vasta Hotels на основании 11 тысяч отзывов в 7 гостиницах курорта «Роза Хутор» в Сочи и 2 загородных отелях в Ярославской области. В компании рассказали, что завтракать в отеле остаётся более выгодным, чем идти в ресторан или в кафе. Интересно, что с каждым годом растет процент гостей, которые выбирают завтракать в гостиницах, при этом не проживая в них. 

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