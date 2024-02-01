Российские туристы массово устремились в Арктику

В прошлом году турпоток в регион превысил миллион человек.

«В последние несколько лет мы видим уверенное увеличение спроса на путешествия в полярные регионы. В этом году, например, у нас состоятся три круиза на Северный полюс, два из которых уже полностью проданы», – сообщила директор по маркетингу туроператора Poseidon Expeditions Тамара Науменко.

По ее словам, рост популярности полярных направлений в России связан, прежде всего, с запросом аудитории на более интересные и глубокие форматы путешествий.

Реклама

«Сегодня рынок перенасыщен массовым продуктом. И мы видим, что путешествия, в основе которых активное познание, становятся новым трендом», – Тамара Науменко.

Как отметила Науменко, соотношение продаж зарубежных и внутренних круизов по самым популярным направлениям – Антарктика и Северный полюс – примерно 50 на 50.

«Большинство туров покупают сильно заранее. Глубина продаж составляет полтора-два года, и уже сейчас активно идет бронирование на 2025 год», – сказала Науменко.

Как пояснили в туркомпаниях, попасть в Русскую Арктику можно только в составе научной или туристической экспедиции. Арктические круизы по акватории архипелага Земля Франца-Иосифа и круизы на Северный полюс с заходом на территорию нацпарка проходят с июля по сентябрь.

По данным Минвостокразвития и Минэкономразвития, турпоток в Арктику в 2023 году превысил 1,1 млн человек.