Российские туристы прошли по воде 130 километров на надувном матрасе с диваном

Путешественники выбрали оригинальный способ добраться из Петрозаводска до острова Кижи.

Россияне отправились в морское путешествие длиною в 130 километров на надувном матрасе, на котором для удобства установили диван. Один из путешественников, Николай Филимонов, поделился видео и снимками своих приключений в социальных сетях.

По словам Николая, эту «безумную» авантюру предложил ему его друг, Семён Фёдоров, который и был назначен командиром надувного судна, получившего название «ChillBoat». После недельных сборов, мужчины стартанули из Петрозаводска, Республика Карелия.

За 4 дня туристы преодолели расстояние в 130 километров: из Петрозаводска они добрались до острова Кижи, а после доплыли до посёлка Великая Губа. На этом участке их ждал самый длительный переход по открытой воде в 21 километр для пересечения залива Большое Онего. Далее по озеру Космозеро они добрались до деревни Кажма, где и закончили маршрут. По словам Николая, там их ждал горячий ужин и баня, которые заботливо приготовил для путешественников его отец.

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Фото: Николай Филимонов / VK

Надувной матрас, оснашенный мотором, успешно выдержал испытания большой водой с метровыми волнами и порывами ветра 7-12 метров в секунду.

Николай, который является заядлым любителем приключений и путешествий, отметил, что о подобных авантюрах рассказывают в старости внукам. При этом мужчина уточнил, что с точки зрения безопасности их путешествие было продумано идеально.

«Получилось весьма нетривиальное и душевное путешествие. Пожалуй что-то подобное вспоминают в старости и рассказывают внукам, сидя в кресле качалке, укутавшись в уютный плед», – написал Николай.

Как передаёт паблик Весь Петрозаводск | Карелия, мужчины подумывают о том, чтобы оснастить своё оригинальное судно парусом и отправиться в поход по Ладоге из Сортавалы на Валаам