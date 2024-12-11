Российские туристы стали чаще ездить в Японию

Количество бронирований на этом направлении выросло в 1,5–3,5 раза.

Российские туристы все чаще обращают внимание на Японию, несмотря на существующие санкции со стороны этой страны. Количество бронирований билетов на самолеты и номеров в отелях в этой стране за последний год увеличилось в 1,5–3,5 раза. Сегодня Япония возглавляет список самых популярных азиатских направлений для путешествий.

Согласно данным сервиса «Островок», в конце осени и начале зимы россияне стали вдвое чаще бронировать жилье в Японии, а за первые 11 месяцев года интерес к этой стране вырос в 3,5 раза. При этом общий интерес к зарубежным поездкам увеличился на 30%. Такая динамика связана с упрощением процесса получения виз, увеличением количества удобных транзитных рейсов и ростом интереса россиян к японскому и азиатскому культурному наследию.

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