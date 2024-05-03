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Российские туристы в 10 раз чаще стали путешествовать в Узбекистан

Фото: Unsplash

Самарканд, Узбекистан

Количество российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за четыре года.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач сообщил: «Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города.

Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год. И это не предел наших возможностей.

В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет»

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