Российские туристы в 10 раз чаще стали путешествовать в Узбекистан

Количество российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за четыре года.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач сообщил: «Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города.



Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год. И это не предел наших возможностей.



В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет»

Реклама