Российские туристы в 10 раз чаще стали путешествовать в Узбекистан

Количество российских туристов в Узбекистане выросло в 10 раз за четыре года.
Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач сообщил: «Между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение, связывающее не только две столицы, но и крупные региональные города.
Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тысяч рейсов в год. И это не предел наших возможностей.
В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет»
Названы самые гостеприимные страны мира
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