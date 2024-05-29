Российские туристы зачастили в самый дорогой отель Мадагаскара

Отдых там стоит около 330 тысяч рублей в сутки.

Российские туристы все чаще становятся гостями самого дорогого отеля на Мадагаскаре — об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам эксперта компании La Bibliotheque Венеры Авакян, которая представляет пятизвездочный отель Miavana Time + Tide, россияне хотят высокоуровневого отдыха и готовы за него платить.

Авакян отметила, что цены в самом дорогом отеле Мадагаскара фиксированные — 3,7 тысячи долларов США (около 330 тысяч рублей) в сутки с человека. В эту стоимость входит проживание на виллах, питание по системе all inclusive, посещение ресторанов, баров, SPA и пляжей, а также водные активности.

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«Россияне размещаются в люксовом отеле в среднем на неделю», — добавила эксперт.

Ранее туроператор Coral Travel заявил о двукратном увеличении продаж туров на Маврикий в сравнении с прошлым годом: популярность этого африканского курорта среди российских туристов продолжает расти, пусть и находится он на другом краю Земли.