Российские туроператоры рассчитывают на значительный рост въездного туризма в 2024

Росту будет способствовать электронная виза и хороший спрос в азиатских странах.

«Прошедший год стал годом восстановления организованного въездного туризма, так как в 2022 году его практически не было. С января по сентябрь Россию посетило 429 тысяч иностранных туристов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то это было почти 4,3 миллиона иностранных туристов. Это те, кто назвал целью визита туризм. Основные организованные туристы приезжали из Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, ОАЭ Плюс единичные мини-группы, индивидуальные туристы из Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Европы», – рассказал гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин.

По словам Мусихина, существует несколько причин роста въездного туризма.

«Это электронная виза, которая начала действовать не перед сезоном, как мы надеялись, а с августа. Но зато как заработала? Виза неэлектронная, которая выдавалась в консульствах, стоила от 150 до 300 долларов США, при этом было достаточно большое количество отказов. Например, в марте мы по иранским туристам получали порядка 60% отказов. По электронной визе число отказов составляет меньше 1%. Делается она достаточно быстро и ее можно оплатить в валюте той страны, где находится турист: в Индии – в рупиях, в Китае в юанях и так далее. С учетом существующих проблем с платежами это огромный плюс», – Александр Мусихин.

Реклама

Еще один фактор роста въездного турпотока, по его словам, – ослабевший рубль, благодаря которому для иностранцев снизились цены на все услуги – отели, музеи и другие. Важным он назвал и решение вопроса с возможностью безналичной оплаты внутри страны для иностранных туристов

«К наличным есть недоверие, боязнь потерять. Без возможности оплаты картами или другими простыми механизмами, выданными за рубежом, здесь мы будем иметь проблемы», — сказал эксперт.

В Минэкономразвития рассчитывают к 2030 году нарастить въездной турпоток до 16 млн туристов, которые будут приезжать из 17 приоритетных стран Ближнего Востока и Азии.