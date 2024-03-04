Российские туроператоры собираются увеличить количество рейсов на курорты Турции

Новые варианты перелетов появятся у туристов сразу в нескольких городах.

Туроператоры рассказали о расширении полетных программ в Турцию из российских городов в летнем сезоне, сообщает TourDom.ru.

В частности, Anex собирается нарастить перевозку на курорты Эгейского побережья Турции. Запланированы четыре новых маршрута в Даламан – из Самары, Уфы, Челябинска и Минеральных Вод. Столько же новых рейсов повезут туристов в Бодрум – из Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени и Сочи.

Из Москвы на лето-2024 запланированы новые рейсы «Уральских авиалиний» – в Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, перевозчик впервые начнет летать на главный турецкий курорт еще из трех аэропортов – Екатеринбурга, Волгограда и Сочи. Туры с этим перелетом формирует туроператор Fun & Sun.

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Авиакомпания Southwind Airlines в партнерстве с Pegas Touristik откроет новые маршруты в Анталью – из Волгограда, Минеральных Вод, Сочи и Нижнекамска. Вылеты из Нижнекамска перевозчик начнет выполнять 25 мая, из других городов – с конца апреля.

Coral Travel, по информации с сайта туроператора, предлагает клиентам из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и еще 5 городов туры в Турцию с перелетом AZUR air. Туристы из столицы, Петербурга, Казани, Калининграда и еще 5 регионов смогут вылететь в Анталью самолетами Turkish Airlines. Клиентам из Самары и Минвод доступны рейсы на лайнерах Red Wings.

«Интурист» предложит вылеты на основной курорт Турции из аэропортов 17 городов, в Даламан – из 8, в Бодрум –из 7. Туроператор задействует перевозку AZUR air, Turkish Airlines и Pegasus. «Новые пункты вылета в Анталью для нас – Иркутск, Пермь и Калининград», – сообщили представители туроператора.