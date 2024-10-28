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№ 4 (13)

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Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Российские участники кругосветной экспедиции не дошли до финиша

Фото: архив Евгения Ковалевского / KazanFirst

Сибиряки Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин пока так и не смогли добраться до Кронштадта — своей финальной точки на маршруте в рамках трехлетней кругосветной экспедиции Russian Ocean Way.

В июле 2021 года Ковалевский и Берёзкин отправились из Кронштадта в кругосветное путешествие путями знаменитых русских мореплавателей (мы недавно рассказывали об их приключениях в статье). 

Спустя три года странствий, остановок в портах 32 стран, встречи с акулами и несколько затопленных судов (одним из них стал специально подготовленный надувной тримаран с парусом), путешественники пытаются завершить свой маршрут в Кронштадте – дата прибытия в город была запланирована на 28 октября. 

Фото: ГаZета "Красное знамя" | Вытегорский район
Евгений Ковалевский и Станислав Берёзкин на выступлении в Вытегре

Ковалевский и Берёзкин уже вернулись в Россию – однако не смогли пройти Онежское озеро из-за шторма, сообщает Губернiя Daily. Мореплаватели опасаются гидроудара двигателя парусника, а по Онежским каналам пройти им не позволил низкий уровень воды. Сейчас они сделали вынужденную остановку в Вытегре, Вологодской области, где останутся на неопределенный срок, пока не сменится погода. В приозерном городке, путешественники уже посетили образовательный центр «Корабелы Прионежья» и местных школы, где провели встречи и рассказали о своих приключениях.

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