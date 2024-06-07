Российские власти планируют возобновить прямые рейсы в Южную Корею, Индонезию и Саудовскую Аравию

Об этом, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко акцентировал внимание на цели, поставленной президентом – увеличение объема экспорта туристических услуг к 2030 году.



Он отметил, что для достижения этой цели, государство активизирует усилия по продвижению отечественного туризма на международных площадках, работе над упрощением процедур получения виз и разработке высококлассной туристической инфраструктуры.



Вице-премьер также подчеркнул растущую популярность путешествий в Россию среди жителей Ближнего Востока, указав на увеличившееся количество туристов из мусульманских стран.

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«Прорабатывается вопрос в ближайшей перспективе возобновить авиасообщение с Индонезией, Саудовской Аравией и Республикой Корея», – сказал вице-премьер в интервью ТАСС. Вице-премьер отметил, что сейчас у России есть прямое авиасообщение с 38 странами.