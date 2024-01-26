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Выбираем лучший кадр января: финал фототурнира
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Российских детей планируют отправлять в летние лагеря в Северной Корее

Фото: Денис Давыденко / фотохостинг rtraveler.ru
Фото: Wikimedia Commons

Документальная съемка из Северной Кореи / серия «Чосон»

Пока это касается только детей из Приморья.

Власти Приморского края планируют возобновить практику туристических поездок в Северную Корею. Об этом глава региона Олег Кожемяко сообщил на выставке-форуме «Россия».

Он заявил, что Приморский край в конечном итоге должен стать транзитной площадкой для поездок в КНДР. В частности, в Приморье хотят отправлять детей в северокорейские летние лагеря и восстановить массовые туры для взрослых, как это было в советские годы. Кожемяко подчеркнул, что эти практики будут поэтапно возвращать, причем в Северной Корее тоже на это настроены.

«Мы заинтересованы в развитии туризма в КНДР в силу того, что люди будут останавливаться в наших гостиницах, где-то потребуется оформление виз, где-то проживание, где-то знакомство с Приморьем», – Олег Кожемяко.

Кожемяко оценил туристическую инфраструктуру соседней страны на четыре звезды.

«Великолепные горы, великолепная трасса широкая, пять километров спусков», – так описал он горнолыжный курорт Масикрен. По его словам, неподалеку есть и летний вариант размещения с пятикилометровым пляжем.

Первая организованная группа российских туристов поедет кататься на лыжах в Северную Корею уже в феврале. Тур обойдется путешественникам в 750 долларов (около 67 тысяч рублей). В пакет включены виза, перелет, проживание с завтраками и экскурсии.

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