Российских пилотов попросили не материться

Росавиация потребовала от авиакомпаний следить за культурным уровнем сотрудников.

Росавиация призвала авиакомпании следить за поведением пилотов и бортпроводников. Основанием для проверок назвали жалобы пассажиров на ненормативную лексику, в том числе во время предполетной подготовки, пишет «КоммерсантЪ».

Как говорится в тексте письма замруководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, эти жалобы могут говорить о «ненадлежащих знаниях членами экипажей стандартных процедур» и «неудовлетворительном взаимодействии» друг с другом. В ведомстве попросили «провести дополнительные занятия» и перепроверить знание экипажами типовой фразеологии при обслуживании пассажиров.

Последнее рекомендуется сделать при помощи выборочного прослушивания аудиозаписей.

Проверки уровня коммуникаций между членами экипажей и пассажирами проводятся регулярно, рассказали журналистам «Ъ» в «Аэрофлоте». Культура речи оценивается лингвистами, которые проводят занятия для сотрудников минимум раз в полгода. Также в компании проводятся тренинги на русском и английском языках, во время которых изучается общение с конфликтными пассажирами, межкультурные коммуникации с людьми из разных стран и этикет деловой переписки. Более 65% членов кабинных экипажей имеют высшее образование, а 35% владеют двумя и более иностранными языками, отметили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании «Победа» тоже уверены, что культурный уровень летного состава «не вызывает нареканий». Члены экипажей владеют типовой фразеологией для информирования клиентов на борту, при этом допускается «некоторая доля свободы и дружелюбия» в общении с ними.

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«Однажды пилот во время стандартного уведомления о температуре за бортом в –50°С в шутку попросил наших клиентов не открывать форточки, и после рейса это вызвало шквал позитивных откликов в форме обратной связи»,— рассказали в пресс-службе.

Источник в одной из крупных авиакомпаний рассказал «Ъ», что на их Boeing кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены рядом и их легко перепутать. При этом, отметил он, «пилоты не общаются с диспетчерами матом, кроме редких случаев». Но пассажиры не могут случайно услышать общение между пилотами в кабине, заверил собеседник газеты.