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Российских туристов предупредили о песчаных бурях в Китае

Российских туристов предупредили о песчаных бурях в Китае

Ситуация в Ираке

В Пекине порывы ветра достигают 148 км/ч. Песчаные бури бушуют также в Ираке.

В Министерстве иностранных дел России предупредили путешественников о песчаных бурях, бушующих в Китае и Ираке. 

Первое предупреждение появилось в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства 14 апреля. Сообщается, что из-за непогоды в Пекине было отменено более 700 авиарейсов, в городе закрыты парки и повалены деревья. 

Фото: ДСКЦ МИД России
Песчаная буря в Пекине

В понедельник порывы ветра достигали 148 км/ч. В столице Китая объявлен повышенный уровень метеоопасности, железнодорожное сообщение тоже было приостановлено. О жертвах среди россиян не сообщается. 

Позже в канале ведомства было опубликовано предупреждение о нарастающих песчаных бурях в центральной и южной части Ирака. За помощью к медикам уже обратилось около 2 тысяч человек. В стране наблюдаются перебои в энергоснабжении, авиа- и дорожном сообщении. Видимость на дорогах практически нулевая.

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