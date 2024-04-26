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Российский оператор удвоил список стран с выгодными условиями международного роуминга

Его клиенты смогут использовать минуты из пакета для звонков из 54 стран мира.

У российских путешественников получилось больше возможностей для связи с друзьями и родными во время странствий по дальним странам: в Tele2 удвоили список стран с особо выгодными условиями международного роуминга. Раньше абоненты могли использовать минуты из пакета для звонков клиентам оператора в Россию из 26 стран, теперь этот список вырос до 54 государств. 

Изменения затронули востребованные направления Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы. Среди них – Таиланд, Абхазия, Казахстан, Китай, Узбекистан, Беларусь, Италия, Шри-Ланка, Франция, Великобритания, Малайзия, Сейшелы и еще более 40 стран.

Tele2 исследовала предпочтения клиентов и выявила, какие направления наиболее популярны в 2024 году. В первую десятку стран, которые чаще всего выбирают абоненты для своих поездок, вошли Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения. Согласно обновленным условиям, во всех этих странах теперь можно воспользоваться пакетом минут без дополнительных расходов на звонки в роуминге.

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