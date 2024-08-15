Российский предприниматель пешком прошел 1500 километров из Дагестана в Сочи

По пути он совершил восхождение на обе вершины Эльбруса.

Российский предприниматель пешком прошел 1500 км из Дагестана в Сочи. Путь занял 47 дней — бизнесмен планировал дойти за месяц, но решил добавить в план две самые высокие точки Эльбруса — и покорил их.

Генеральный директор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс», триатлет и ультрамарафонец Дмитрий Демчук начал путь от экраноплана «Лунь» на побережье Каспийского моря 14 июня. После этого он шел по Кавказской тропе, которая оказалась опасной, но красивой.

«Иногда ночевать приходилось у пастухов в горах, в заброшенных домах. Однажды спал в беседке, потому что жителей единственного в округе дома на месте не оказалось. Встретил на пути трех медведей — повезло, и мы разошлись с ними в разные стороны. Путешествие было опасным, но интересным и определенно того стоило», — рассказал бизнесмен.

триатлет и ультрамарафонец Дмитрий Демчук Фото: предоставлено Дмитрием Демчуком

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Самым ярким воспоминанием у спортсмена, по его словам, было восхождение на Эльбрус. Когда он поднимался на одну из вершин, в него ударила молния — путешественник чудом не пострадал, но продолжил восхождение буквально ползком.

«Кроме этого, на высоте меня застала непогода, пришлось ждать сутки почти без еды и воды. Несмотря на то, что за моим движением следили службы МЧС, путешествие было весьма волнительным», — поделился Демчук.

Во время марафона бизнесмен вел телеграм-канал, где подробно рассказывал о путешествии, а его движение можно было отслеживать по картам. Спортсмен прошел через 46 горных перевалов и совершил восхождение на обе вершины.

Сейчас трек ультрамарафонца доступен всем, кто захочет повторить его путь. Проложенный маршрут лежит через Дагестан, Чечню, Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Краснодарский край.