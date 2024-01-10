Российский путешественник пропал без вести во время одиночной кругосветки

Его яхта могла разбиться у берегов Шотландии.

Известный российский путешественник Роман Титов пропал без вести во время кругосветного путешествия. Предположительно, он мог погибнуть, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Титов отправился в свою вторую кругосветку 13 декабря. Он вышел в море на яхте из порта города Тёнсберг (Норвегия). Почти месяц спустя обломки судна нашли в акватории на северо-западе Шотландии. Друг путешественника, который когда-то помогал ему купить яхту, уже рассказал о случившемся сыну Титова. При этом подтверждения гибели россиянина пока нет, его семья обратилась за помощью в МИД.

Роман Титов — капитан-лейтенант запаса, бывший штурман атомной подводной лодки. Сейчас он владеет яхт-клубом в Московской области и ходит на судне «Вперед». Титов уже однажды совершал кругосветку, но ему пришлось прервать плавание, причем произошло это тоже в Шотландии — яхта попала в шторм и потеряла мачту. Мужчине удалось благополучно добраться до берега и отдать судно в ремонт.

На сайте, где Роман Титов рассказывает о своем проекте, отмечается, что он путешествует на яхте «Вперед» проекта Colin Archer 33.

Некоторое время яхта находилась на верфи города Аллапул для переоборудования и подготовки к новому кругосветному плаванию в высоких широтах. После этого мужчина решил отправиться в новое путешествие. Менеджер Романа сообщил, что 21 декабря путешественник выходил на связь из акватории Северного моря. Тогда с ним все было в порядке.

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