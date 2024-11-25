Российский самолет с сотней пассажиров загорелся после посадки в Анталье

Людей успели эвакуировать — никто не пострадал.

В Турции загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100-95 LR со 100 пассажирами на борту. Это произошло вечером 24 ноября после жесткой посадки в аэропорту Антальи, видео инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Самолет авиакомпании «Азимут» прилетел в Анталью из Сочи, при посадке он столкнулся с неблагоприятными погодными условиями — сильным боковым ветром. По данным Telegram-канала Mash, самолет ударился левым крылом о ВПП, из-за чего повредился один из двигателей и начался пожар. Судно загорелось через две минуты после посадки, пассажиров успели быстро эвакуировать, поэтому обошлось без жертв.

В самой авиакомпании «Азимут» пояснили, что жесткая посадка произошла из-за сдвига ветра.

Реклама

«Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет», — говорится в официальном заявлении перевозчика.

Пассажиры рассказали журналистам, что во время эвакуации экипаж призывал всех сохранять спокойствие. Но в салоне началась давка — некоторые туристы, несмотря на пожар, пытались забрать вещи с багажных полок и затрудняли выход. Всем, кто не успел забрать сумки, их вернули позже. Ждать свои вещи людям пришлось в кафе в аэропорту, где им предложили чай и бургеры — багаж принесли только спустя восемь часов.

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи осмотрели место вылета самолета в аэропорту Сочи, изъяли документацию и назначили судебные экспертизы.

Другая громкая история с возгоранием Superjet 100 произошла в мае 2019 года. Тогда самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но в корпус почти сразу попала молния. Борт вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. Тогда спаслись всего 37 человек из 78 — остальные погибли. Самолет частично разрушился и сгорел. Суд признал виновным к трагедии пилота Дениса Евдокимова и приговорил его к шести годам колонии-поселения. С него взыскали 2,5 миллиона рублей в пользу двух потерпевших и запретили занимать должность пилота в течение трех лет.