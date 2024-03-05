Российский самолет со 100 пассажирами экстренно сел из-за пожара в двигателе

Он загорелся на высоте 9500 метров.

Российский самолет со 100 пассажирами на борту экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за пожара в двигателе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в понедельник, 4 марта Superjet должен был выполнять рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск. Однако через полчаса после вылета, когда лайнер находился на высоте 9500 метров, на борту сработала сигнализация о пожаре в двигателе. Пилоты сразу выключили его и активировали огнетушитель.

Экипаж принял решение не продолжать полет, а вернуться в Пулково. Посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет проверили: оказалось, что в двигателе произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства.

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