Российский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Мужчина может находиться на Эльбрусе.

В горах Кабардино-Балкарии пропал турист из Тулы. Он может находиться на Эльбрусе, рассказали в ГУ МЧС по республике.

Сообщение об исчезновении 37-летнего мужчины поступило от его друзей рано утром 2 марта. На поиски отправились пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Они пока не знают точно, был ли турист на горе.

Реклама

«Друзья сообщили, что он был в Приэльбрусье и домой в указанное время не вернулся», — отметили в главке МЧС

В конце февраля туристы, отправившиеся на Эльбрус, жаловались на тридцатиградусные морозы и шквальные ветры скоростью до 30 м/с. Из-за них самая высокая гора России и Европы целую неделю не подпускала к своей вершине любителей зимних восхождений.

Руководитель клуба «Горный Портал» Андрей Борисов, более восьми лет организующий восхождения на Эльбрус, признался, что такую суровую погоду там встретил впервые. Обмороженные носы, покрытые льдом волосы и брови, растрескавшаяся от мороза кожа на пальцах, заледеневшая еда — так, по его словам, гора встретила своих гостей.

В администрации курорта «Эльбрус» журналистам сообщили, что все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на горе несколько дней были закрыты из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения.