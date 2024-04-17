Российский турист выжил после трех месяцев в самом опасном месте мира

Дарьенский пробел кишит курьерами наркокартелей и нелегалами.

Российский турист Владимир Косаров (Комаров) выжил после трех месяцев в Дарьенском пробеле, который считается одним из самых опасных мест мира. Косаров решил через пробел добраться из Колумбии в Панаму, после чего связь с ним была потеряна почти на 90 дней. Друзья безуспешно пытались найти путешественника через российское консульство в Колумбии, но на днях он сам вышел на связь с близкими.

Дарьенский пробел считается одним из самых опасных мест в мире, поскольку вся его территория состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Нормальных дорог там нет, а труднопроходимые тропинки используют местные племена, курьеры колумбийских наркокартелей и нелегалы из Латинской Америки, бегущие на север, чтобы через несколько стран попасть в США.

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Изначально Владимир Косаров планировал преодолеть Дарьенский пробел за две недели, однако на практике его путь оказался куда более сложным и опасным. Он несколько раз подвергался нападениям туземцев и однажды чудом уцелел, упав с обрыва. Его велосипед постоянно ломался — и тогда Косаров чинил его при помощи палок и веревок.

Ему пришлось учиться ловить рыбу при помощи копий и мачете. Кроме того, порой ему приходилось питаться улитками и змеями, чтобы выжить. Когда Косаров добрался до Панамы, то попал в карантинный лагерь с малярией. Он покинул этот лагерь, когда ему стало лучше.

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — заключил Владимир Косаров.

Ранее сообщалось, что в городе Тескальтитлан (Мексика) после перестрелки между полицией и членами одного из главных местных картелей нашли труп обезьяны в бронежилете и памперсе.