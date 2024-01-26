Российский турпоток на Кипр вырос на 45%

В прошлом году россияне стали гораздо чаще путешествовать на Кипр. И это несмотря на то, что прямых рейсов туда все еще нет.

В 2023 году Кипр принял почти 3,85 миллиона иностранных туристов, что на 20,1% больше, чем за 2022 год. Въездной турпоток в средиземноморское государство практически восстановился до рекордного уровня 2019 года (3,98 миллиона туристов), сообщает АТОР.

По данным Статистической службы Республики Кипр, в минувшем году в стране побывало 65,8 тысяч граждан РФ. Это на 45% больше, чем было в 2022 году. Результаты российского рынка в кипрских СМИ назвали сенсационными: турпоток из РФ показал ощутимый рост, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и санкционные ограничения. Хотя рекордным для российского туризма на Кипре остается 2019 год – тогда его посетили почти 749 тысяч туристов.

В 2023 году россияне летали на Кипр через третьи страны: в основном, через Армению, Кувейт и Бахрейн. Согласно кипрской статистике, чаще всего россияне путешествовали на Кипр в мае-июне и сентябре-октябре прошлого года: в каждый из этих периодов, когда активно летали рейсы Jazeera Airways, страну посетило порядка 16 тысяч туристов.

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