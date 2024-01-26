В прошлом году россияне стали гораздо чаще путешествовать на Кипр. И это несмотря на то, что прямых рейсов туда все еще нет.
В 2023 году Кипр принял почти 3,85 миллиона иностранных туристов, что на 20,1% больше, чем за 2022 год. Въездной турпоток в средиземноморское государство практически восстановился до рекордного уровня 2019 года (3,98 миллиона туристов), сообщает АТОР.
По данным Статистической службы Республики Кипр, в минувшем году в стране побывало 65,8 тысяч граждан РФ. Это на 45% больше, чем было в 2022 году. Результаты российского рынка в кипрских СМИ назвали сенсационными: турпоток из РФ показал ощутимый рост, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и санкционные ограничения. Хотя рекордным для российского туризма на Кипре остается 2019 год – тогда его посетили почти 749 тысяч туристов.
В 2023 году россияне летали на Кипр через третьи страны: в основном, через Армению, Кувейт и Бахрейн. Согласно кипрской статистике, чаще всего россияне путешествовали на Кипр в мае-июне и сентябре-октябре прошлого года: в каждый из этих периодов, когда активно летали рейсы Jazeera Airways, страну посетило порядка 16 тысяч туристов.
Туры на Кипр на лето 2024 года уже появились в продаже туроператоров. Как сообщили в одной из них, спрос на островном направлении активизировался сразу после окончания новогодних каникул.
Читайте также
Российский турпоток на Кипр вырос на 45%
Турпоток в Московскую область в прошлом году вырос на миллион человек
Китайские туристы возвращаются в Россию, но не слишком быстро: как показал себя безвизовый режим
Лошадиная сила: как кони помогают инспекторам заповедников и нацпарков в России
Точка на карте: Окинава, Япония