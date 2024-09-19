Российским туристам советуют получить два загранпаспорта для путешествий в Европу

Этим летом в Европе побывали около 140 тысяч россиян, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Туроператоры и россияне смогли адаптироваться к отсутствию прямого воздушного сообщения между Россией и Европой, но путешественники из нашей страны всё ещё сталкиваются с трудностями при получении виз, отметил эксперт. Речь идёт и о проблемах при записи на подачу документов, и об увеличившихся сроках рассмотрения заявок, и о росте в проценте отказов.

По словам Дмитрия Горина, идеальным решением для часто путешествующих россиян станет наличие двух загранпаспортов.

«Мы очень рекомендуем иметь лучше два загранпаспорта, это разрешено законодательством России, чтобы они были десятилетние биометрические, – отметил вице-президент РСТ. — Ваши документы могут находиться в посольстве иногда до двух месяцев, а вам, например, нужно выехать без визы в Турцию в этот момент».

Реклама

Горин напомнил, что заявку на шенгенскую визу можно подавать за 6 месяцев до поездки, и порекомендовал всем желающим провести новогодние праздники в Европе позаботиться об этом «буквально сегодня».

По словам эксперта, сейчас процент отказа россиянам в шенгенских визах составляет 10%. В основном такой рост (раньше количество отказов находилось на отметке в 1,5%) связан с подачей некорректных документов. Россиянам же, которым удалось получить визу, разрешают многократный въезд только в половине случаев и выдают визы не на пять лет как раньше, а на полгода или год.

«Получить визу можно, проблема записаться на подачу документов, – добавили в РСТ. — Спрос превышает предложение в разы. Мы видим, что действительно с отменой льготного принципа оформления виз увеличился объем документов, но при этом как минимум 17 стран продолжают в зоне шенгенского соглашения выдавать визы».

При этом Горин заключил, что рост количества путешествий в Европу остаётся «хорошим»:

«Конечно, это несопоставимые цифры с доковидными показателями, но за это лето около 140 тысяч человек посетили Европу. В лидерах здесь Италия, Франция, Испания, Греция и ряд других стран», – добавил эксперт.