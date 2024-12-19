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Российское посольство в Шри-Ланке запретило туристам ловить муравьев

Фото: sasha set / Unsplash

Сбор экземпляров флоры и фауны на острове влечёт за собой уголовную ответственность.

В посольстве Российской Федерации в Шри-Ланке призвали туристов не нарушать местное законодательство и воздержаться от сбора растений, охоты на животных и отлова любых представителей морской и наземной фауны, особенно в национальных парках и заказниках. 

В обращении, которое было опубликовано на официальном сайте посольства, отмечается, что нарушение этих правил может закончиться для туристов плачевно. 

«В Шри-Ланке запрещен сбор фауны и флоры во всех местах, включая национальные парки, заказники и не отнесенные к этим категориям земли. Подобная деятельность даже в обычном лесу, а также попытки вывезти образцы из страны влекут за собой уголовную ответственность с крупным денежным штрафом и тюремным сроком», – говорится в обращении.

Правила распространяются также на отлов любых представителей морской фауны и рыбную ловлю – исключение составляет лишь централизованная рыбалка.

Фото: Javier Saint Jean / Unsplash

Российские дипломаты также призвали туристов «не поддаваться на уловки недобросовестных соотечественников», которые могут попросить путешественников привезти из Шри-Ланки муравьев или морских обитателей для пополнения своих коллекций «за достойное вознаграждение». Россиянам стоит сообщать о таких просьбах в посольство или российским правоохранителям. Незаконная деятельность может обернуться нашим согражданам уголовным наказанием сроком до 20 лет. 

На портале TourDom напомнили сразу о двух трагических ситуациях, которые произошли с нашими гражданами на Шри-Ланке. Двое российских туристов возрастом 17 и 21 года были задержаны на острове в сентябре за охоту на редких ящериц на территории национального парка. На молодых людей завели уголовное дело и запретили покидать остров до судебного заседания. А в 2020 году трем учёным из России пришлось заплатить штрафы на сумму около 3 миллионов рублей каждому за сбор погибших жуков. Считается, что экологи ещё легко отделались – по законодательству им грозило до 20 лет тюрьмы.

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