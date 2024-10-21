Российского пилота уволили — он передал контакты стюардесс своим приятелям

25-летний Никита работал в авиакомпании вторым пилотом.

Пилота авиакомпании «Победа» уволили за то, что он отдал данные двух стюардесс своим приятелям. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

25-летний Никита работал в авиакомпании вторым пилотом. Он находился в командировке в Турции, когда ему написали друзья из Махачкалы и попросили свести с симпатичными девушками. Пилот нашел во внутренней базе данные стюардесс, которые как раз прилетели в Дагестан, переслал их контакты друзьям.

Молодые люди начали писать бортпроводницам и настойчиво приглашать их отдохнуть вместе. При этом заявили, что номер получили «в самой „Победе“. Большинство девушек просто проигнорировали незнакомцев, но одна решила разобраться в ситуации и пожаловалась руководству. В компании началась проверка, во время которой сотрудники безопасности вышли на Никиту. И тогда, по данным канала, его „уволили с позором“.

Но на этом история второго пилота не закончена. Теперь на него могут возбудить уголовные дела аж по двум статьям – «разглашение сведений о частной жизни, составляющих их личную тайну» и «неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

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