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№ 5

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Russian Traveler 01/2023
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Мартовский фототурнир: Голосование началось!

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Российского туриста арестовали в Таиланде: он превысил срок пребывания почти на тысячу дней

Фото: Wikimedia Commons

Провинция Сураттхани

Его ожидает депортация.

Полиция арестовала 34-летнего россиянина во время отдыха на курорте за превышение срока разрешенного пребывания по визе на 993 дня. Он был доставлен в полицейский участок, где ему предъявили обвинения в нарушении иммиграционного режима. Гражданина РФ ожидает депортация, сообщает «Интерфакс».

Сообщается, что арест стал частью плана иммиграционной службы провинции Сураттхани по поиску иностранцев с просроченными визами.

C 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года срок безвизового пребывания в Таиланде составляет 45 дней. Для въезда на территорию страны необходимо предъявить всего лишь загранпаспорт, действительный на все время поездки и имеющий пару свободных страниц, а также заполненную миграционную карту. 

В случае если поездка рассчитана на больший срок или преследует иные, не туристические цели, требуется виза в Таиланд. Оформление визы происходит в консульском отделе посольства Таиланда в Москве и в консульстве Таиланда в Санкт-Петербурге.

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