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Российского туриста арестовали за попытку вывезти кораллы из Дубая

Фото: ФТС России

Россиянина остановили в аэропорту Толмачево.

В новосибирском аэропорту Толмачево остановили туриста, который пытался вывезти из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию редкие кораллы. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

59-летний житель Новосибирска привез из отдыха в Дубае 13 морских кораллов общим весом 865 граммов. Мужчину остановили при прохождении таможенного поста в аэропорту Толмачево при контроле багажа. Как отметили в ФТС, турист шел по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии у него товаров для декларирования.

«Он не знал, что такие "сувениры" могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС)», — отмечается в сообщении.

В итоге кораллы изъяли и направили на экспертизу. После нее будет принято решение о том, какое его ждет наказание.

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