Российского туриста еле спасли на Бали, когда он решил искупаться в шторм

Мужчина решил поплавать при двухметровых волнах.

На популярном пляже Келингкинг (Бали, Индонезия) спасли российского туриста, который решил искупаться в штормовом море. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 марта.

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Днем в тот же день национальное агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG) предупредило о том, что купаться в водах Бали в ближайшие трое суток опасно из-за неблагоприятных погодных условий.

Но российский турист все равно решил поплавать при двухметровых волнах и в какой-то момент начал тонуть. На помощь ему вплавь отправился поисково-спасательный отряд из четырех человек с веревками. Тонущего мужчину удалось спасти и вытащить на берег, однако он получил травмы ноги и спины — его госпитализировали в больницу Нуса Медика в Денпасаре. Вся операция по спасению заняла около 40 минут.

Ранее сообщалось, что на острове Бали планируют запретить туристам аренду мотоциклов (и скутеров в том числе) после серии инцидентов, в которых иностранцы грубо нарушали правила дорожного движения.