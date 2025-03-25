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Российского туриста задержали с лимоном на таможне

Российского туриста задержали с лимоном на таможне

У путешественника не оказалось фитосанитарных сертификатов на растение.

После возвращения из Вьетнама российский турист оказался в затруднительном положении из-за ввоза двух растений. Эта информация была размещена на официальном портале Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

21 марта в аэропорту Иркутска при досмотре багажа пассажира, прибывшего из Азии, были найдены лимонное дерево и кустарниковый полисциас. Сложность заключалась в том, что на эти растения отсутствовали необходимые фитосанитарные сертификаты.

Учитывая потенциальную опасность для местного сельского хозяйства, растения были конфискованы и уничтожены. Одновременно против туриста было возбуждено административное дело по статье 10.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что таможня США конфисковала у женщины фекалии жирафа.

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