Российского туриста задержали с лимоном на таможне

У путешественника не оказалось фитосанитарных сертификатов на растение.

После возвращения из Вьетнама российский турист оказался в затруднительном положении из-за ввоза двух растений. Эта информация была размещена на официальном портале Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

21 марта в аэропорту Иркутска при досмотре багажа пассажира, прибывшего из Азии, были найдены лимонное дерево и кустарниковый полисциас. Сложность заключалась в том, что на эти растения отсутствовали необходимые фитосанитарные сертификаты.

Учитывая потенциальную опасность для местного сельского хозяйства, растения были конфискованы и уничтожены. Одновременно против туриста было возбуждено административное дело по статье 10.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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