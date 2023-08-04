Воры украли чемодан с люксовыми украшениями во время ожидания регистрации на рейс.

Российскую семью обокрали на 8,5 миллионов евро в аэропорту Барселоны. Все произошло в тот момент, когда россияне ожидали регистрацию на рейс авиакомпании Emirates в Дубай. Воры просто укатили их чемодан, на ручке которого висела сумка Birkin.

При этом, поскольку багажа было много, семья не сразу заметила пропажу чемодана. В нем находились люксовые ювелирные украшения от всемирно известных брендов — в том числе Chanel, Bulgari, Tiffani и Versace.

Большинство ювелирных изделий было украшено бриллиантами. Кроме того, в чемодане находились десять тысяч долларов наличными. Обнаружившие пропажу туристы обратились в полицию — и злоумышленников быстро вычислили по камерам. Ориентировку на их синий Ford Focus передали ближайшим экипажам.

Воров арестовали пару часов спустя в районе Жироны: они успели проехать с добычей почти 100 километров.

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Ранее сообщалось, что в Канаде из аэропорта украли золотые слитки на сумму около 15 миллионов долларов (или 1,2 миллиарда рублей). Воры могли сразу отправить их в другую страну.