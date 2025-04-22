Россия бьет рекорды по турпотоку в Японию

В период цветения сакуры спрос на туры в страну восходящего солнца достиг рекордных показателей.

Поток российских туристов в Японию вырос на 76% в первом квартале 2025 года, гласят данные глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO).

В первые три месяца этого года страну посетило 29,4 тысячи россиян, причем только в марте исследовать Японию из них отправилось 18,8 тысяч. Это неудивительно, ведь на конец зимы-первые месяцы весны традиционно приходится пик цветения сакуры. Россия следует мировым трендам, поэтому спрос на поездки в Японию именно в этот период оказался рекордным. Представители туроператоров сообщили «Вестнику АТОР», что количество бронирований туров в момент красочного цветения в среднем возросло в 2-2,5 раза.

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В феврале из-за высокого спроса на японские визы у здания посольства Японии в Москве выстроились настоящие очереди. Сейчас пик ажиотажа уже спал, но спрос на визы в Японию остаётся высоким. Сезон цветения сакуры в целом продлится до конца мая в зависимости от региона. Некоторые особенно предусмотрительные туристы уже бронируют туры на весну следующего года, отметили в турагенствах.

Туроператоры отмечают, что паспорта в консульстве Японии рассматривают в срок, предусмотрительно отдавая приоритет туристам с ближайшими датами вылетов. Тем не менее, спрос на визы остаётся высоким, а сроки рассмотрения заявлений от визовых центров и фирм превышают 4 рабочих дня. Эксперты рекомендуют подавать заявки на японскую визу как минимум за две недели до планируемой поездки. Запас времени дает туристам и агентам возможность устранить ошибки в случае неточностей и избежать отказов.