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Россия готова запустить прямые рейсы с Южной Кореей «хоть завтра»

Россия готова запустить прямые рейсы с Южной Кореей «хоть завтра»

Ответ остается за Сеулом.

В Посольстве Российской Федерации в Южной Корее положительно смотрят на возобновление авиасообщения и готовы пойти на этот шаг «хоть завтра», заявил советник-посланник Посольства Дмитрий Кулькин. 

Дипломат подчеркнул, что не Россия инициировала приостановку прямого авиасообщения между странами в 2022 году. Теперь восстанавливать связи между двумя государствами стоит с «малых шагов» – в том числе, вернуть прямые рейсы. 

«С нашей стороны ограничений нет, мы готовы хоть завтра», – отметил Кулькин.

Поток российских туристов в Южную Корею продолжает уверенно расти, но сейчас нашим путешественникам приходится добираться до заветной локации с пересадками, в основном через Китай. Российские власти надеются, что Сеул тоже будет заинтересован в развитии сотрудничества между нашими государствами на фоне общих экономических интересов. 

29 мая в Южной Корее начались досрочные выборы за президента страны. Председатель Демократической партии страны ранее поддержал российскую инициативу по возобновлению прямого авиасообщения и отметил, что в авиакомпании Korean Air уже в курсе предложения.

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