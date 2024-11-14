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Россия хочет расширить авиасообщение с Индией

Фото: Unsplash

В настоящее время «Аэрофлот» выполняет 12 регулярных перелетов в неделю.

Россия хочет расширить авиасообщение с Индией и надеется на возобновление рейсов индийских авиакомпаний в РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По словам Мантурова, в настоящее время прямые рейсы из России в Индию и обратно осуществляет только российский «Аэрофлот», который выполняет 12 регулярных перелетов в неделю.

«Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков», — подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что из России могут запустить прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Минэкономразвития РФ рассчитывает на это уже в начале 2025 года, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

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