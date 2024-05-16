Россия и Индия обсудят «безвиз» для туристов

Подписать соглашение могут до конца 2024 года.

Первые переговоры между Россией и Индией о запуске безвизового группового туристического обмена планируется провести в июне, а подписать соответствующее соглашение — до конца года. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Процесс с групповыми безвизовыми поездками продвигается вперед. Индийская сторона сообщила, что они находятся на завершающем этапе внутригосударственного утверждения и попросили нас предоставить им последний вариант документа, обещая вернуться в ближайшее время. Я думаю, что в июне мы проведем первые консультации с ними относительно проекта соглашения. Мы планируем подписать соглашение до конца текущего года», — заявил Кондратьев.

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О планах запуска безвизового туристического обмена с Индией в 2024 году Минэкономразвития РФ заявило в начале февраля. За основу планируется взять соглашения, заключенные с Китаем и Ираном.

С 1 августа 2023 года Россия и Китай запустили безвизовый групповой туристический обмен в рамках межправительственного соглашения. Также с 1 августа начал действовать безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.

Ранее сообщалось, что Россия в 2024 году рассчитывает на «безвиз» с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией.