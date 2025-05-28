Россия и Иордания взаимно отменили визы

Безвизовый режим будет распространяться на путешествия до 30 дней.

Россия договорилась с Иорданией о взаимной отмене виз — соответствующее соглашение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От оформления виз освободят россиян, которые решат совершить в Иорданию путешествие на срок до 30 дней.

При этом суммарный сорок безвизового пребывания не должен превышать 90 дней в год. В настоящее время россиянам оформляют визы в Иорданию сроком действия до одного месяца по прибытии в аэропорт за 40 динаров (около 4,4 тысячи рублей).

Что делать в Иордании? Самое известное и посещаемое место Иордании, мистическая Петра, вырезанная в скалах, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город поражает не только своей красотой, но и невероятной атмосферой: кажется, здесь каждый сантиметр хранит тайну. А ещё надо: Полежать в пересоленной воде Мёртвого моря и ощутить всю силу его целебных грязей.

Добраться до берегов моря Красного и рассмотреть его подводные красоты.

Побродить по улицам Джераша, одного из наиболее хорошо сохранившихся античных городов.

Подивиться на прекрасные византийские мозаики в Мадабе и чудесные фрески в замке Каср-Амра.

Посидеть на пёстрых коврах в кафе Ас-Сальта, помнящего времена Оттоманской империи, и потеряться в лабиринте замка Эль-Карак, построенного крестоносцами в ущелье Вади-Муджиб.

Провести ночь под звёздами в пустыни Вади-Рам. Утром она превратится в Марс красный песок, оранжевые холмы, розовые скалы.

Реклама

С помощью георадара ученые нашли таинственную гробницу в Иордании читать

Ранее сообщалось, что Россия укрепила позиции в списке «сильных» паспортов мира.