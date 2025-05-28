Россия и Иордания взаимно отменили визы

Безвизовый режим будет распространяться на путешествия до 30 дней.
Россия договорилась с Иорданией о взаимной отмене виз — соответствующее соглашение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. От оформления виз освободят россиян, которые решат совершить в Иорданию путешествие на срок до 30 дней.
При этом суммарный сорок безвизового пребывания не должен превышать 90 дней в год. В настоящее время россиянам оформляют визы в Иорданию сроком действия до одного месяца по прибытии в аэропорт за 40 динаров (около 4,4 тысячи рублей).
Что делать в Иордании?
Самое известное и посещаемое место Иордании, мистическая Петра, вырезанная в скалах, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот древний город поражает не только своей красотой, но и невероятной атмосферой: кажется, здесь каждый сантиметр хранит тайну. А ещё надо:
- Полежать в пересоленной воде Мёртвого моря и ощутить всю силу его целебных грязей.
- Добраться до берегов моря Красного и рассмотреть его подводные красоты.
- Побродить по улицам Джераша, одного из наиболее хорошо сохранившихся античных городов.
- Подивиться на прекрасные византийские мозаики в Мадабе и чудесные фрески в замке Каср-Амра.
- Посидеть на пёстрых коврах в кафе Ас-Сальта, помнящего времена Оттоманской империи, и потеряться в лабиринте замка Эль-Карак, построенного крестоносцами в ущелье Вади-Муджиб.
- Провести ночь под звёздами в пустыни Вади-Рам. Утром она превратится в Марс красный песок, оранжевые холмы, розовые скалы.
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