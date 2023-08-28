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Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение впервые за 30 лет

Фото: Wikimedia Commons

Это должно произойти в сентябре.

Прямое регулярное авиасообщение РФ и Мьянмы восстанавливается после тридцатилетнего перерыва: Myanmar Airways International приступит к полетам из Мандалая в Новосибирск с 5 сентября, Росавиация выдала соответствующее разрешение на выполнение полетов. 

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю», – говорится в сообщении ведомства.

Начало полетов предоставит дополнительные возможности как для туристов, так и для пассажиров, летающих в целях бизнеса или по личным вопросам из Юго-Восточной Азии, считают в Росавиации.

В феврале 2023 года в Москве состоялись консультации авиационных властей России и Мьянмы, на которых был обсужден проект нового межправсоглашения о воздушном сообщении и согласованы коммерческие права назначенных авиакомпаний.

Прямое регулярное авиасообщение с Мьянмой восстанавливается после тридцатилетнего перерыва. До 1993 года авиакомпания «Аэрофлот» выполняла полеты в Янгон (Рангун) с 1962 года.

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