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Россия и Танзания запустят чартерные рейсы

Фото: Hu Chen / Unsplash

Национальный парк «Серенгети», Танзания

В начале лета Москва и Додома подписали соглашение о воздушном сообщении, которое будет регулировать взаимоотношения национальных перевозчиков.

Россия и Танзания договорились о запуске чартерных рейсов, но о конкретных датах начала полетов говорить пока «рано», сказал ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Вопрос обсуждался во время совместного бизнес форума двух стран, который сейчас проходит в Танзании. 

«Конкретных дат не буду называть. Понятно, что речь идет, скорее всего, вначале о чартерах. У нас в 2021 году была чартерная программа. Сейчас у нас соглашение подписано. Финальная ратификация будет», – пояснил Решетников.

По словам министра, сейчас в Африканской стране ожидают прибытия группы российских журналистов и блогеров, которые будут продвигать туристическое направление. Затем договариваться с авиакомпаниями предстоит туроператорам.

Решетников пояснил, что в России есть большой интерес к запуску чартеров, в первую очередь потому, что наша страна много поставляет в Танзанию, и авиакомпаниям выгодно «что-то отсюда забирать».

«Поэтому поток сюда туристов – это способ, в том числе сбалансировать торговый баланс», — отмечает министр.

Летом Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении, которое будет регулировать аэропортные сборы, таможенные пошлины при перемещении товаров, обеспечивать безопасность полетов и устанавливать взаимное применении национальных законодательств в отношении перевозчиков.

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