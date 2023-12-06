Россия лидирует по числу туристов на Пхукете

Тайский остров Пхукет с января по ноябрь посетило почти 700 тысяч туристов из России.
Число путешественников из России, прибывших в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев текущего года, составило более 697 тысяч человек. По этому показателю россияне занимают первое место среди иностранных туристов на острове.
1 декабря на Пхукете прошли учения по обеспечению безопасности туристов на воде, организованные департаментом по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий МВД Таиланда. Проверку состояния готовности служб спасения провел премьер-министр страны Сретта Тхависин.
«По приглашению губернатора острова 1 декабря генконсул России Владимир Соснов принял участие в смотре учений», – говорится в сообщении Генконсульства России на Пхукете.
Как сообщалось, летом 2023 года на Пхукете произошло много несчастных случаев с туристами на воде из-за их пренебрежения предупреждающими знаками о запрете купания при сильных волнах.
Российский турист утонул на Пхукете
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