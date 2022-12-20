Россия начала договариваться о безвизе со странами Персидского залива

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Россия начала договариваться об установлении безвизового режима со странами Персидского залива — Саудовской Аравией и Бахрейном. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«У нас отношения развиваются очень хорошо, и бизнес-делегации ездят. Думаю, сработаемся», — отметил он.

Сегодня соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром, сказал дипломат. По его словам, консультации по этому вопросу уже ведутся и с некоторыми азиатскими государствами.

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Манама, Бахрейн Фото: Unsplash

По словам экспертов в туристической отрасли, самыми популярными странами, куда из России можно улететь прямыми рейсами и без виз, сегодня остаются Азербайджан, Армения, Беларусь, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Сербия, Турция и Узбекистан.

Бюджетнее всего зимой можно отправиться в Республику Беларусь — авиабилет в одну сторону из Москвы будет стоить от 2000 рублей на человека. Дороже обойдется отдых в Казахстане и в Узбекистане — зимние горнолыжные туры предлагаются туристам от 115 000 и 194 000 рублей на человека с перелетом.