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№ 4(8)

Сентябрь-ноябрь

Russian Traveler №4(8) 2023
HAVAL – Компас России
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Россия планирует отменить туристические визы с пятью странами

Фото: Wikimedia Commons

Россия рассчитывает на «безвиз» с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией уже в 2024 году.

«Работа по подготовке соответствующих межправительственных соглашений об отмене визового режима уже ведется при активном участии МИД РФ, ожидаем выйти на их подписание с партнерами в следующем году», – пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии полную отмену туристических виз.

Кроме того, в РФ действует групповой безвизовый въезд для граждан КНР и Ирана. Аналогичное соглашение с Индией планируется подписать в 2024 году.

Менее чем 15% стран от общего числа на планете имеют двусторонние соглашения с Российской Федераций, которые дают гражданам этих государств право безвизового въезда на территорию России. Точная цифра меняется год от года в зависимости от политических и социально-экономических отношений в мире. Таким образом, абсолютному большинству иностранцев для визита в Россию требуется виза.

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