Россия планирует увеличить визовые сборы для граждан Европы

В Госдуму правительством внесен проект закона о приостановлении действия ряда положений международных договоров РФ об упрощении выдачи виз гражданам Европейского союза.

Проект закона имеет своей целью синхронизацию режима взимания визовых сборов за оформление российских виз с нормами, установленными в настоящее время Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией, говорится в сообщении правительства.

В результате с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 889 «Об утверждении ставок консульских сборов, взимаемых должностными лицами за совершение консульских действий».

На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза, отмечается в пояснительной записке.

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При этом разработчики инициативы учитывают, что с 1 августа 2023 года в РФ запущена система электронных виз, пользоваться которой имеют право и граждане стран Европы. Итоговая стоимость оформления электронной визы (52 доллара) сопоставима с ценой краткосрочной однократной визы (50 долларов) в рамках норм российского законодательства.