Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу по брони в отеле

Среди прочих государств в список вошли Китай, Индия, Индонезия и Турция.
Правительство России утвердило перечень из 19 стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до полугода при предъявлении подтверждения брони в отеле. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.
В список стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины. Изменения вступят в силу с марта 2023 года.
С августа 2021 года получить полугодовую туристическую визу при наличии брони в отеле или другого жилья могли туристы из всех стран. Теперь это право ограничено только 19 странами из утвержденного перечня.
В начале февраля сообщилось, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Оно дает возможность организованным туристам в группе от 5 до 50 человек посещать страну по спискам и без получения визы, а также находиться на ее территории до 15 дней.
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