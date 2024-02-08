Россия – самая спокойная страна для полетов на самолете

Пассажиры в небе РФ реже всего сталкиваются с турбулентностью.

Россия оказалась в самом конце рейтинга стран, в воздушном пространстве которых самолеты чаще всего сталкивались с турбулентностью в январе 2024 года, сообщает сайт Turbli.

РФ заняла 170-ю строчку с показателем скорости рассеивания турбулентных вихрей (edr) в 7,6, став самым спокойным для полетов на самолете государств мира. Еще спокойнее оказались лишь Шпицберген и Антарктида, которые не являются самостоятельными государствами.

Возглавляет список турбулентности Бутан (17,4), затем следуют Гвинея-Бисау (16,8), Сенегал (16, 7), Кабо-Верде (16,7) и Непал (16,6). В этих странах воздушные суда попадали в воздушные ямы чаще всего.

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Turbli также составил рейтинг регионов по турбулентности над океаном. Самым безопасным регионом была признана Арктика (6,5), а Северная Атлантика (13,7) – самым опасным.