Россия собралась ввести безвизовый режим с двумя странами Африки

Это могут быть Кения и Чад — туда каждый год летают десятки тысяч туристов.

Россия запланировала ввести безвизовый режим с двумя африканскими странами — Кенией и Чадом. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал газете источник, сейчас этот вопрос «обсуждается и прорабатывается сторонами». Африканские страны становятся все более популярными у россиян — так, в Кению за последние годы туристы стали ездить на 40% чаще. Сегодня речь идет о десятках тысяч туристов из России в год, при этом раньше туда ездили единицы — максимум сотни путешественников.

«Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе и других связанных секторах. Кения всегда была популярным направлением среди туристов из различных стран, включая Россию», — сказал глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд.

По словам основателя компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майи Котляр, сегодня туроператоры и принимающие компании в Кении начали ориентироваться на российских гостей. Если раньше Кения была «люксовым» направлением, то сейчас для россиян появился большой ассортимент туров в разном ценовом бюджете.

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«То есть теперь туда может себе позволить поехать устойчивый «средний класс». Раньше поездка в Кению обошлась бы на человека от $5 тыс. без перелета, сейчас — порядка $2,5, — сказала Котляр.

Билеты туда-обратно с багажом в июне обойдутся россиянам в 75 тыс. рублей одной авиакомпанией. Впрочем, при поиске альтернативных дат можно найти перелеты и за 65 тыс. Также есть предложения и за 85–90 тыс. рублей, однако выше сотни стоимость почти не поднимается. В зависимости от пересадки перелет займет не менее 12 часов.

Как отметила Котляр, чаще всего в Кению летят ради сафари: республика богата парками, где можно посмотреть всю «большую африканскую пятерку» — слон, носорог, буйвол, лев и леопард. По ее словам, люди также часто ездят на озеро Найваша в надежде увидеть великую миграцию животных. Все эти развлечения туристы сочетают с пляжным отдыхом у индийского океана.